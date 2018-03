Tourismus : Auf Europaletten schlafen: «Upcycling»-Hotel eröffnet

In Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen bei Rostock ist am Freitag das nach Inhaber-Angaben erste Upcycling-Hotel Deutschlands eröffnet worden. Die Einrichtung im «Alles Paletti» bestehe ausschließlich aus wiederverwerteten und aufbereiteten Materialien (englisch: upcycling), erklärte Inhaber Robert Dahl. Mit seinen 50 Zimmern biete das «Alles Paletti» Platz für bis zu 250 Personen. Drei Millionen Euro seien investiert worden.

von dpa

23. März 2018, 14:30 Uhr

Im Gegensatz zu klassischem Recycling, bei dem aus Gebrauchtem neue Rohstoffe gewonnen werden, geht es beim Upcycling um das Aufwerten und die bewusste Zweckentfremdung gebrauchter Dinge. Im Hotel seien etwa aus Europaletten Betten geworden, aus Kabeltrommeln Couchtische oder aus Schlitten Badregale. Ganz neu ist die Idee indes nicht: Auch das Rostocker Hotel «Dock-Inn» arbeitet mit Upcycling-Elementen, wie eine Sprecherin des Tourismusverbandes sagte.