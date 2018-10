Verkehr : Auffahr-Unfall: zwei Verletzte, hoher Schaden

von dpa

24. Oktober 2018, 15:00 Uhr

Bei einem Auffahr-Unfall auf der B 96 in Richtung Stralsund, dem sogenannten Rügenzubringer, sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Ein 38-Jähriger aus Niepars (Vorpommern-Rügen) war mit seinem Laster auf ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren, wie die Polizei in Stralsund mitteilte. Das langsam fahrende Fahrzeug sicherte Mäharbeiten am Fahrbahnrand ab. Neben dem Lkw-Fahrer wurde auch der 28-jährige Fahrer des Sicherungsfahrzeugs verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 125 000 Euro. Die Fahrbahn musste zunächst komplett, später halbseitig gesperrt werden.