Unfälle : Auffahrunfall: 21-Jährige verletzt

von dpa

21. Mai 2018, 10:27 Uhr

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos nahe Barth im Landkreis Vorpommern-Rügen ist eine 21-Jährige in der Nacht zum Montag verletzt worden. Die drei Wagen fuhren hintereinander von Wüstenhagen in Richtung Kummerow-Heide, wie die Polizei mitteilte. Als das vordere Auto an einer Einmündung bremste, konnte der 18-jährige Fahrer des hinteren Wagens nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er krachte in den Wagen vor ihm, der dabei in das vordere Auto geschoben wurde. Die 21-jährige Beifahrerin des vorderen Wagens wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.