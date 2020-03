Wetter : Auflockerndes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern ist in den nächsten Tagen geprägt von Wolken, Sonne und schwachem bis mäßigem Wind. Zum Wochenende hin lockert es nach und nach auf, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen sagte. Die Temperaturen fallen von maximal 8 bis 10 Grad am Donnerstag auf 6 bis 8 Grad am Samstag. In den Nächten kühlt es weiter ab. In Bodennähe kommt es zu Frost bei bis zu -3 Grad.

von dpa

19. März 2020, 08:46 Uhr

Am Sonntag gibt es neben vereinzelten Quellwolken viel Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad. Der Wind weht weiter schwach bis mäßig. Auch einzelne Windböen sind nicht ausgeschlossen. Besonders an der Küste sind die Temperaturen daher gefühlt kälter.