Kriminalität : Aufmerksamer Nachbar: Polizei nimmt Einbrecher fest

von dpa

03. Dezember 2018, 06:52 Uhr

Mit der Hilfe eines aufmerksamen Nachbarn hat die Polizei in Wismar einen Einbrecher festgenommen. Der Anwohner habe am Sonntagabend beobachtet, wie ein Einbrecher über den Balkon in eine nicht bewohnte, aber möblierte Nachbarwohnung eingestiegen sei, teilte die Polizei mit. Als die alarmierten Beamten eintrafen, hatte der Täter bereits einen Fernseher und andere Gegenstände zum Abtransport auf dem Balkon bereitgestellt. Der 25 Jahre alte Verdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.