Umwelt : Aufruf zur Teilnahme am Küstenputztag: Augenmerk auf Kippen

Zum Internationalen Küstenputztag heute haben zahlreiche Organisationen und Kommunen die Menschen in ganz Mecklenburg-Vorpommern zur Teilnahme aufgerufen. In den vergangenen Jahren wurde stets tonnenweise Müll gesammelt. Alleine in Rostock werde es elf Sammelorte geben: in der Stadt, am Strand, an Ufern, im Wasser, auf dem Wasser und sogar unter Wasser. Der Internationale Küstenputztag wird an jedem dritten Samstag im September organisiert.

von dpa

19. September 2020, 01:15 Uhr