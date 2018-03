Fußball : Aufsichtsrat von Drittligist Erfurt tritt geschlossen zurück

Der Aufsichtsrat des insolventen Fußball-Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt ist am Donnerstag geschlossen zurückgetreten. «In den vergangenen Wochen gab es mehrere erhebliche Vertrauensbrüche durch das Präsidium, die gerade in einer für den Verein existentiellen Phase eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machen», teilte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Tallai mit. Er betonte, dass Präsident Frank Nowag die Vereinsgremien und Partner des Vereins nicht über die Beantragung der Insolvenz in Eigenverwaltung informiert habe. «Dieses Verhalten ist untragbar. Ein Alleingang bei dieser wichtigen Entscheidung ist unverantwortlich», sagte Tallai und fügte an: «Wir können und werden dies nicht mehr mittragen.»

von dpa

15. März 2018, 14:02 Uhr

Der Verein hatte am Dienstagabend einen Insolvenzantrag gestellt und steht damit praktisch als erster Absteiger in die Regionalliga fest. Durch diesen Schritt werden dem einzig verbliebenen Drittliga-Gründungsmitglied neun Punkte abgezogen. Damit hat RWE zehn Spieltage vor Saisonende nur noch neun Zähler auf dem Konto. Erfurt drücken Verbindlichkeiten von über acht Millionen Euro.

«Durch den aktuellen Tabellenstand ist ein Hoffen auf den Klassenerhalt nicht mehr realistisch. Deshalb gilt es jetzt, die Weichen für die Zukunft zu stellen: Mit einer geordneten Insolvenz einen klaren Schnitt machen und die Grundlagen für einen Neuanfang schaffen», erklärte Präsident Frank Nowag am Mittwoch. Durch den Rücktritt des Aufsichtsrates ist nun umgehend eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die ein neues Gremium wählt.