Volleyball : Aufsteiger SV Warnemünde kassiert Niederlagen

Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde hat an seinem zweiten Doppelspieltag der Saison zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Die Mecklenburger unterlagen am Sonntagabend beim VC Olympia Berlin mit 1:3 (19:25, 25:22, 25:27, 15:25). Am Vortag hatte der Aufsteiger in der heimischen Ospa-Arena eine glatte 0:3 (18:25, 20:25, 20:25)-Niederlage gegen den Moerser SC kassiert.