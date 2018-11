Landtag : Aufträge für Marine sollen Wolgaster Werft Sicherheit geben

Der Landtag in Schwerin sieht bei der Beschäftigungssicherung auf der vom Exportstopp nach Saudi-Arabien betroffenen Wolgaster Peene-Weft den Bund maßgeblich in der Pflicht. Mit großer Mehrheit forderte das Parlament am Donnerstag die Bundesregierung auf, den Überwasser-Marineschiffbau zur Schlüsseltechnologie zu erklären. Damit könnten Aufträge der Bundeswehr an Werften in Deutschland ohne eine europaweite Ausschreibung vergeben werden, heißt es in einem von SPD und CDU eingebrachten Dringlichkeitsantrag. Ein Änderungsantrag der oppositionellen Linken, der Werft mittels Konversionsplan eine Zukunft im zivilen Schiffbau zu eröffnen, fand keine Unterstützung.

22. November 2018, 12:38 Uhr

Auf der zur Bremer Lürssen-Gruppe gehörenden Werft in Wolgast wurden bislang vor allem Patrouillenboote für Saudi-Arabien gebaut. Weil die Bundesregierung nun einen Lieferstopp für das Land verhängte, wurde ein Teil der gut 300 Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt. Viele Schiffbauer an der Peene bangen um ihre Arbeitsplätze, die Stadt befürchtet massive Verluste bei den Steuereinnahmen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will laut Staatskanzlei Ende kommender Woche die Werft in Wolgast besuchen.