Gesundheit : Augenarzt warnt vor ungeschütztem Blick auf Sonnenfinsternis

Kurz vor der partiellen Sonnenfinsternis an diesem Donnerstag hat der Chefarzt der Augenklinik in Neubrandenburg, Christian Karl Brinkmann, zu Vorsicht gemahnt.

Orange | Ein ungeschützter Blick in die Sonne könne zu massiven Sehstörungen führen, erklärte Brinkmann am Mittwoch in Neubrandenburg. Das belegten immer wieder Fälle von Patienten, die nach solchen Ereignissen in die Kliniken kommen. „Der unmittelbare Blick in das immer noch gleißende Sonnenlicht trotz Finsternis kann zu einem dauerhaften Verbrennungsschad...

