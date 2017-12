Unfälle : Aus dem Verkehr gezogen: Mit Alkohol am Steuer

Zahlreiche Autofahrer haben am Weihnachtswochenende tief ins Glas geschaut und sich dann ans Steuer gesetzt. Allein in Nordwestmecklenburg zog die Polizei sechs alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr, teilte eine Sprecherin in Wismar am Sonntag mit. Ein 30-jähriger Mann kam am Samstag auf der B105 bei Kritzow von der Fahrbahn ab, geriet über die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt. Ersthelfer befreiten ihn aus dem erheblich beschädigten Auto. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,31 Promille. An der Unfallstelle musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen, die Straße war zeitweilig gesperrt.