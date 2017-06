Kommunen : Aus für zweite Buga in Schwerin: Bürgerentscheid abgeblasen

«Trotz intensiver Bemühungen seitens der Verwaltungsspitze und der Vorsitzenden der Fraktionen der Stadtvertretung konnte nicht erreicht werden, dass sich die Landesregierung positiv zur Durchführung einer Bundesgartenschau 2025 in Schwerin positioniert», hieß es in der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Ohne die Unterstützung der Landesregierung sei die Ausrichtung der Buga aber nicht möglich. Die Stadt Schwerin ist hochverschuldet.

Schwerin hatte bereits 2009 eine Bundesgartenschau ausgerichtet. Sie endete mit einem Millionen-Plus in der Kasse - eine Seltenheit in der Geschichte der Bundesgartenschauen. Inzwischen kamen Signale aus Rostock, dass Interesse an der Bundesgartenschau bestehe.

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 22:58 Uhr