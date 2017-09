Landtag : Ausbildungsabbrüche: Linke für bessere Berufsorientierung

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 10:36 Uhr

Ein Fünftel aller Ausbildungsverträge in Mecklenburg-Vorpommern wird noch vor dem Ende des ersten Lehrjahres vorfristig aufgelöst. Da auch in den beiden Folgejahren noch einmal fast eben so viele Jugendliche die Lehre abbrechen, kommen vier von zehn Auszubildenden im Land nicht planmäßig zu ihrem Berufsziel. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Landtag hervor. Demnach wurden im Jahr 2016 bei rund 7700 neu abgeschlossenen Lehrverträgen 3000 vorzeitig aufgelöst, fast 1600 davon im ersten Lehrjahr, über 900 noch in der Probezeit. Kaum ein anderes Bundesland verzeichne solche Abbrecher-Quoten, sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg. Als Konsequenz forderte sie eine bessere berufliche Frühorientierung in der Schule.

Kleine Anfrage und Antwort