Ausbildung : Ausbildungsprämie für Betriebe in MV bislang kaum genutzt

Die vom Bund gewährte Sonderhilfe für ausbildende Betriebe wird in Mecklenburg-Vorpommern bislang nur verhalten in Anspruch genommen. Bei den Arbeitsagenturen im Land seien bislang etwa 200 Anfragen von Unternehmen zur Ausbildungsprämie eingegangen, teilte Thomas Letixerant, Vizechef der in Kiel ansässigen Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, auf Anfrage mit. Nur vereinzelt seien auch schon Anträge gestellt worden.

von dpa

23. August 2020, 12:06 Uhr