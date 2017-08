Ausbildung : Ausbildungsstart in den Grünen Berufen: Lehrstellen frei

vergrößern 1 von 1 Foto: Emily Wabitsch 1 von 1

In den Landwirtschaftsbetrieben sind die ersten neuen Auszubildenden mitten in der Einarbeitungszeit in ihren Ausbildungsbetrieben. Das Gros der Lehrlinge beginne aber erst nach der Ernte im September, teilte der Landesbauernverband am Donnerstag mit. Die Lehrstellen zu besetzen falle in der Landwirtschaft ebenso schwer wie in anderen Branchen, sagte Bauernverbandsvorsitzender Detlef Kurreck. «Wir sind unzufrieden», meinte er. Es sei schwierig, interessierte und motivierte junge Leute zu finden, die sich von Arbeitsspitzen wie zur Ernte oder den Arbeitszeiten in der Milchviehhaltung nicht abschrecken ließen. Konkrete Zahlen für das Ausbildungsjahr 2017/18 liegen dem Bauernverband noch nicht vor.

