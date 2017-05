Ein 66-jähriger Ausflügler ist nahe Stuer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte von einem Aussichtspunkt gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann am Donnerstag gegen ein Geländer gelehnt. Das Geländer brach und er stürzte etwa drei Meter in die Tiefe. Der Aufprall war so heftig, dass der 66-Jährige auf die Intensivstation gebracht werden musste.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 06:04 Uhr