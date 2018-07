Familie : Ausgebucht: Ferienzuschüsse für einkommensschwache Familien

Die Sozialzuschüsse des Landes für Urlaubsreisen einkommensschwacher Familien sind für 2018 komplett ausgeschöpft. Nachdem es schon im vergangenen mit rund 147 000 Euro einen Bewilligungsrekord gab, war das diesjährige Budget von 150 000 Euro Ende Juni völlig ausgeschöpft, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin mitteilte. «Die Sommerferiensaison ist abgedeckt», sagte sie. Von den Familienerholungsmaßnahmen des Landes profitierten in diesem Jahr 720 Menschen: 280 Erwachsene und 440 Kinder.

von dpa

09. Juli 2018, 14:42 Uhr

Seit 2017 erhalten einkommensschwache Familien und Alleinerziehende in MV deutlich höhere Zuschüsse des Landes, um gemeinsam mit ihren Kindern einen Urlaub verbringen zu können. Zuvor war die Nachfrage vergleichsweise gering gewesen, die zur Verfügung stehenden Mittel flossen nicht ab. Im Jahr 2016 seien lediglich 65 000 Euro für Urlaube einkommensschwacher Familien abgerufen worden, sagte Drese.

Gefördert werden den Angaben zufolge Reisen innerhalb von MV. Für einen einwöchigen Urlaub erhalte eine vierköpfige Familie seit 2017 einen Landeszuschuss von 840 Euro statt zuvor 560 Euro. Damit ist das Angebot attraktiver geworden für Familien, die etwa von Hartz IV leben oder so wenig Geld verdienen, dass sie Wohngeld oder Kindergeldzuschlag bekommen. Die geförderten Ferienangebote enthalten dem Ministerium zufolge Übernachtungen mit Vollverpflegung sowie Programme für die gemeinsame Freizeitgestaltung.

Drese warb darüber hinaus auch für die gemeinnützigen Familienferienstätten und Jugendherbergen im Land. «Hier können Familien vergleichsweise kostengünstig mit ihren Kindern Urlaub in fantastischer Lage machen.» Informieren lohne sich.