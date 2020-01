Buntes : Ausgefallenes Hochzeitsdatum im Februar beliebt im Nordosten

von dpa

Heiraten am 20.02.2020 ist beliebt bei Paaren im Nordosten. Bei den Standesämtern haben sich bereits zahlreiche Paare für das besondere Datum angemeldet, deutlich mehr als an einem gewöhnlichen Donnerstag im Februar. In Schwerin sind für den Tag alle Termine ausgebucht, dort geben sich zwölf Paare das Ja-Wort, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Das seien rund dreimal so viele wie an einem normalen Februar-Donnerstag. In Neubrandenburg heiraten acht Paare an diesem Tag, in Rostock sind es bislang vier, in Greifswald fünf, wie die Städte mitteilten. Wer auf den 2.2.2020 als Hochzeitsdatum gehofft hat, wird enttäuscht: Dieser Tag ist ein Sonntag, Trauungen sind dort in der Regel nicht möglich.