Natur : Ausgezeichnete Naturfotografien kommen an Seenplatte

An der Mecklenburgischen Seenplatte werden in diesem Sommer die besten Naturfotografien Europas gezeigt. Die Ausstellung mit etwa 85 Siegerbildern des Wettbewerbs «Europäischer Naturfotograf des Jahres» wird am 17. Juli in Bollewick eröffnet, wie eine Sprecherin der Marktscheune Bollewick am Montag erklärte. An dem Wettbewerb der Gesellschaft für Naturfotografie hatten sich Fotografen mit rund 18 000 Bildern in acht Kategorien beteiligt, darunter Säugetiere, Insekten, Reptilien, aber auch Landschaften, das Verhältnis Mensch-Natur sowie zwei Nachwuchs-Kategorien. Wegen der Corona-Pandemie war lange unklar, ob die Schau stattfindet.

von dpa

06. Juli 2020, 07:36 Uhr