Ausländer : Ausländer-Anteil in Mecklenburg-Vorpommern bei fünf Prozent

Der Ausländer-Anteil an der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns ist weiter auf fünf Prozent gestiegen. Ende 2019 lebten im Nordosten 79 640 Menschen ohne deutschen Pass, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch unter Berufung auf das Ausländerzentralregister mitteilte. Das ist der höchste Stand in der Geschichte des Bundeslandes und ein Plus im Vergleich zum Vorjahr um 2395 Personen.

von dpa

01. Juli 2020, 15:11 Uhr