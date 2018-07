Immobilien : Ausschreibung für Verkauf des Prora-Blocks 5 endet

von dpa

12. Juli 2018, 05:53 Uhr

Für den Verkauf von Block 5 der NS-Hinterlassenschaft Prora endet am Donnerstag (12.00 Uhr) die Bieterfrist. Der Kreistag von Vorpommern-Rügen hatte im März den Weg für den Verkauf und damit die Sanierung des etwa 300 Meter langen Abschnitts freigemacht. Der insgesamt 450 Meter lange Block 5 ist der letzte der einst von den Nazis als «Seebad der 20 000» geplanten Anlage, der noch in öffentlicher Hand ist. Zu den potenziellen Investoren machte der Kreis vor Ablauf der Frist keine Angaben. Wie ein Kreissprecher sagte, werden die Gebote nach Ablauf der Frist zunächst verglichen und bewertet. Am 18. Juli treffe sich dann eine Arbeitsgruppe des Kreises, die die besten drei Gebote aussuchen soll. Der Verkauf soll möglichst bis Oktober vollzogen werden.