Fußball : Ausschreitungen nach Rostocker Aufstiegsfeiern

Lange Zeit sieht es danach aus, dass die Feiern zum Aufstieg von Hansa Rostock in die 2. Fußball-Bundesliga weitgehend friedlich verlaufen. In der Nacht zum Sonntag kommt es dann doch zu Ausschreitungen.

Rostock | Nach dem Ende der Fan-Feiern zum Aufstieg von Hansa Rostock in die 2. Fußball-Bundesliga hat die Polizei nach eigenen Angaben doch noch einmal massiv eingreifen müssen. Nach der weitgehend friedlichen Party von rund 6000 Anhängern auf dem Neuen Markt in Rostock war es in der Nacht zu Sonntag zu Ausschreitungen im Innenstadtbereich gekommen. Zunächs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.