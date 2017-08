Extremismus : Ausschuss erwartet Caffier-Erklärung zu Antiterror-Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

Bundesanwaltschaft sowie Bundes- und Landeskriminalamt waren am Mittwoch voriger Woche in Aktion getreten, weil sie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat durch die drei Männer vermuteten. Doch hatte die Bundesanwaltschaft im Anschluss an die umfangreichen Hausdurchsuchungen von der Beantragung von Haftbefehlen abgesehen. Anträge des Landeskriminalamts auf Ingewahrsamnahme der drei Verdächtigen waren abgelehnt worden, weil nach Ansicht der Richter keine «hinreichend konkreten und belastbaren Tatsachen» auf eine unmittelbar bevorstehende Straftat gegeben waren. Kritik am Handeln des Innenministeriums kam sowohl von der AfD- als auch von der Linksfraktion im Landtag.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 01:50 Uhr