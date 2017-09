Wahlen : Außenminister Gabriel wirbt für SPD-Kandidaten

Anklam (dpa/mv) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel macht am Dienstag (17.30 Uhr) Wahlwerbung für die SPD-Bundestagskandidaten in Vorpommern. Zusammen mit dem Wahlkreis-Kandidaten Heiko Miraß und der SPD-Landesvorsitzenden Manuela Schwesig will er am frühen Abend das Jugend- und Kulturzentrum im Demokratiebahnhof Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) besuchen. Im Anschluss stellt sich Gabriel im Gebäude der Sparkasse Vorpommern bei einem «Außenpolitischen Forum» den Fragen der Bürger. Der Wahlkreis im Süden Vorpommerns gilt bislang als Bastion der CDU. Allerdings hatten SPD und AfD der Union dort bei der Landtagswahl 2016 einige Schlappen zugefügt. Zudem schickt die CDU mit Philipp Amthor einen Neuling als Direktkandidaten ins Rennen um das Bundestagsmandat.