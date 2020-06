Ausstellungen : Ausstellung in Peenemünde: Wie Raumfahrt in den Alltag kommt

Was ursprünglich für das All entwickelt wurde, ist häufig auch im Alltag tauglich. Eine Sonderausstellung im Historisch-Technischen Museum Peenemünde auf der Insel Usedom zeigt seit Donnerstag, wie Entwicklungen für die Raumfahrt in den verschiedenen Lebensbereichen genutzt werden - beim Wohnen und Arbeiten, in Gesundheit und Ernährung, Mobilität und Kommunikation, Reisen und Freizeit sowie Wissen und Bildung.

von dpa

25. Juni 2020, 12:55 Uhr

Rund 40 unterschiedliche Technologien, Anwendungen und Initiativen werden in der bis zum 29. November laufenden Wanderausstellung «All.Täglich!» des DLR Raumfahrtmanagements betrachtet. Dazu gehören Fitnessgeräte, mit denen Astronauten in der Schwerelosigkeit ihre Muskeln trainieren, die aber auch Patienten in der Kur wieder auf die Beine bringen, Saug-Roboter für den Fußboden oder Technologien für die Lösung der Energieprobleme auf der Erde.