Ausstellungen : Ausstellung mit Promi-Fotos der «Bild»-Zeitung eröffnet

In der Rostocker Kunsthalle ist am Donnerstag die Ausstellung «bildRAUM» mit 190 Fotografien von prominenten Besuchern im Chefbüro der «Bild»-Zeitung eröffnet worden. Mit den Fotos wird die Angewohnheit des ehemaligen Chefredakteurs Kai Diekmann dokumentiert, seine Gäste am Ende eines Besuchs mit den Worten «Lassen Sie uns noch schnell ein Foto machen» zu verabschieden. Dazu platzierte er sie auf einer Couch unter dem berühmten Bild des Berliner Künstlers Jens Lorenzen, das das «Bild»-Logo zeigt.

von dpa

17. Januar 2019, 13:12 Uhr

Diekmann zeigte sich begeistert vom Ausstellungsraum, dem sogenannten White Cube. «Es ist beeindruckend zu sehen, wer uns im Laufe der Jahre besucht hat», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. An viele Momente erinnere er sich noch genau, wie etwa an den letzten Besuch von Helmut Kohl und das gemeinsame Frühstück im Büro. Aber an Lady Gaga etwa habe er keine Erinnerung mehr gehabt. «Bei Betrachtung des Bildes fällt mir wieder ein, wie sie auf dem Sofa stand und in ihrem weißen Fummel minutenlang meditierte.»