Ausstellungen : Ausstellung mit Schwarz-Weiß-Fotos von Katja Flint

von dpa

10. Januar 2019, 15:14 Uhr

In der Rostocker Kunsthalle wird am Samstag eine Ausstellung mit Fotografien der Schauspielerin Katja Flint eröffnet. Die Schau mit 32 Schwarz-Weiß-Fotos trägt den Titel «Eins», es ist die erste Ausstellung für Flint. «Es gab das Bedürfnis, mich von einer anderen Perspektive aus mit dem Thema Emotionen zu beschäftigen und auf andere Weise Geschichten zu erzählen», sagte sie am Donnerstag. Beim Film sei sie als Schauspielerin Teil einer Story, die komplett erzählt wird. «In der Kunst wird die Geschichte nur angedeutet, der Rest entsteht im Betrachter.» Gleichzeitig könne das Fotografieren im Gegensatz zum Film ohne großen Aufwand betrieben werden. «Und ich bin in dem Fall die Regisseurin», sagte sie.