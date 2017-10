Ausstellungen : Ausstellung über das älteste bekannte Schlachtfeld Europas

von dpa

Spektakuläre archäologische Funde aus der Bronzezeit präsentiert eine neue Sonderausstellung im Museumshaus des Archäologischen Freilichtmuseums Groß Raden bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). In der Schau «Blutiges Gold - Macht und Gewalt in der Bronzezeit» werden Fundstücke vom ältesten bekannten Schlachtfeld Europas, wenn nicht gar der Welt gezeigt, wie Mecklenburg-Vorpommerns Landesarchäologe Detlef Jantzen vor der Eröffnung am Donnerstag (18.00 Uhr) sagte. Die Grabungsstelle am Fluss Tollense werde seit 2009 im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes erforscht. Obwohl erst etwa zehn Prozent des Areals untersucht seien, wurden bereits Gebeine von mehr als 130 zumeist jungen Männern gefunden, außerdem zahlreiche Waffen sowie Ringe aus Gold und Zinn. Die Schlacht habe sich etwa um 1250 vor Christus zugetragen, sagte Jantzen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.