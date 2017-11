Kultur : Ausstellung zum Rostocker Kunstpreis 2017 eröffnet

In Rostock ist am Samstag eine Ausstellung mit ausgewählten Werken von fünf Künstlern für den Rostocker Kunstpreis eröffnet worden. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wird in diesem Jahr für Handzeichnungen vergeben, wie der Vorsitzende der Kulturstiftung Rostock, Wolfgang Methling, sagte. Ziel sei es, Künstler, die in Mecklenburg-Vorpommern leben oder deren Werk einen Bezug zur Region hat, zu würdigen und zu fördern. Die Hansestadt Rostock unterstützt die als Kandidaten ausgewählten Künstler mit dem Aufkauf von Werken für die Kunsthalle.