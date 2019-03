Unfälle : Auto erfasst Fußgänger: Zwei Verletzte, Auto abgeschleppt

von dpa

06. März 2019, 14:38 Uhr

Bei einem Unfall in Neubrandenburg ist am Mittwoch ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der 41-Jährige plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Straße getreten und mit dem Wagen einer 59-Jährigen kollidiert. Der Fußgänger flog über die Motorhaube und prallte gegen die Frontscheibe, die zerbrach. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Fahrerin wurde ebenfalls verletzt, ihr Wagen musste in der Südstadt abgeschleppt werden.