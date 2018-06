Unfälle : Auto fährt auf A20 ungebremst auf anderes Auto auf

von dpa

17. Juni 2018, 20:52 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 bei Tribsees in Vorpommern sind am Sonntagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Das Auto einer 42 Jahre alten Frau fuhr aus noch ungeklärter Ursache ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Wagen auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Die verletzten Autoinsassen kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Autobahn in Richtung Stettin war auf Höhe des Parkplatzes Trebeltal teilweise gesperrt. Die Polizei gab den Sachschaden mit rund 30 000 Euro an.