Unfälle : Auto fährt auf Baustellenfahrzeug auf: drei Verletzte

von dpa

12. Juni 2018, 10:11 Uhr

Auf der A14 zwischen Ludwigslust und Grabow sind am Dienstagmorgen drei Menschen leicht verletzt worden, als ihr Auto ungebremst auf ein Baustellenfahrzeug der Autobahnmeisterei auffuhr. Die Autobahn musste in Richtung Brandenburg voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Den Sachschaden gab die Polizei mit 18 000 Euro an. Bei den Verletzten handele es sich um die Insassen des Autos, hieß es weiter. Im Baustellen-Absperrfahrzeug der Autobahnmeisterei habe es keine Verletzten gegeben.