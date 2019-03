Notfälle : Auto gerät auf der Autobahn 20 in Brand

von dpa

10. März 2019, 16:21 Uhr

Mitten auf der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern hat der Wagen zweier Berliner am Sonntag Feuer gefangen. Die beiden Insassen verließen das Auto bei Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In ihrem Fahrzeug war gegen 12.30 Uhr der Motorraum in Brand geraten. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Feuerwehrleute konnten nicht mehr verhindern, dass der Wagen vollkommen ausbrannte. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn voll gesperrt.