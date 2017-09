Unfälle : Auto gerät in Gegenverkehr: Vier Menschen schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Vorpommern-Rügen vier Menschen schwer verletzt worden. Der Wagen eines 69 Jahre alten Mannes geriet am Freitag zwischen Althagen und Ahrenshoop aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zwei Insassen wurden mit Rettungshubschraubern, zwei weitere mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. In den Autos saßen jeweils Fahrer und Beifahrer. Laut Polizei entstanden 30 000 Euro Schaden. Die Straße war fast zwei Stunden gesperrt.

erstellt am 09.Sep.2017 | 09:08 Uhr