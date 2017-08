Unfälle : Auto kollidiert mit Busanhänger auf Rügen

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein Auto ist in Binz auf der Insel Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit dem Anhänger eines Linienbusses kollidiert. Der Bus mit Fahrradanhänger stoppte am Mittwochabend an einer Haltestelle, ein dahinter fahrender Wagen setzte daraufhin zum Überholen an, wie die Polizei mitteilte. Als der Autofahrer den Gegenverkehr bemerkte, habe er zurück nach rechts gelenkt. Dabei schrammte das Auto am Anhänger entlang, die rechte Seite des Autos riss komplett auf. Der Fahrer erlitt einen Schock, der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehr als 15 000 Euro.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:03 Uhr