Unfälle : Auto kracht in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos in der Nähe von Mühlen Eichsen (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind eine Autofahrerin und zwei Autofahrer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

von dpa

10. April 2020, 09:40 Uhr

Die 58-jährige Fahrerin geriet nach Angaben der Polizei auf einer Landesstraße vermutlich in den Gegenverkehr und stieß gegen eines der entgegenkommenden Fahrzeuge. Dieses wurde durch den Aufprall gegen das dritte Fahrzeug geschleudert. Die Straße wurde für zwei Stunden gesperrt.