Unfälle : Auto kracht in Graben: Fahrerin schwer verletzt

von dpa

22. Juli 2019, 05:27 Uhr

Eine Fahrerin ist im Kreis Vorpommern-Greifswald mit ihrem Auto in einen Graben gefahren und dabei schwer verletzt worden. In einer Ortschaft bei Daberkow kam die 55-Jährige am Sonntagnachmittag mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Graben und prallte gegen einen Gartenzaun. Ihr Auto kam daraufhin auf der Seite zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik in Greifswald.