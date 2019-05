Unfälle : Auto kracht in Planke und überschlägt sich: Mann verletzt

von dpa

25. Mai 2019, 09:23 Uhr

Ein Mann ist mit seinem Auto in eine Stahlschutzplanke gekracht und bei dem Unfall verletzt worden. Der 51-Jährige verlor auf der B 96 bei Grimmen in der Nacht auf Samstag die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Warum dies passierte, war zunächst unklar. Nachdem der Wagen in die Stahlschutzplanke geprallt war, überschlug er sich. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.