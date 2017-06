Unfälle : Auto prallt auf Rügen gegen Baum: fünf Menschen verletzt

Fünf junge Menschen sind bei einem Autounfall auf einer Rügener Landstraße verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der 18 Jahre alte Fahrer war am Sonntagnachmittag mit dem Wagen nahe der Gemeinde Poseritz in einer Kurve ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Am Straßenrand prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Zwei Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Fahrer und zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Sie alle waren zwischen 17 und 18 Jahre alt.

erstellt am 26.Jun.2017 | 05:33 Uhr