Unfälle : Auto prallt bei Gotthun gegen Baum

von dpa

02. Februar 2019, 14:53 Uhr

Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist bei Gotthun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Warum der Mann zuvor mit seinem Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des Mannes entstand nach den Angaben der Polizei ein Totalschaden.