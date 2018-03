von dpa

07. März 2018, 07:11 Uhr

Ein 53-Jähriger ist mit seinem Auto nahe Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegen einen Baum gefahren und dabei getötet worden. Wie die Polizei in Rostock weiter mitteilte, kam sein Wagen in der Nacht zum Mittwoch von der Straße ab. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer noch an der Unfallstelle starb.