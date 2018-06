von dpa

04. Juni 2018, 06:30 Uhr

Ein 47-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Er starb am Sonntag noch an der Unfallstelle.