Verkehr : Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

von dpa

17. Juni 2018, 11:24 Uhr

Ein 61 Jahre alter Autofahrer hat auf einer Umgehungsstraße im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei mit seinem Auto bei Malchow mehrfach von der Straße abgekommen und schließlich mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei mit. Bei dem Aufprall am Samstagabend wurden der 61-Jährige sowie sein 67 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Der Beifahrer musste ebenfalls in eine Klinik eingeliefert werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 61-Jährige während der Fahrt alkoholisiert.