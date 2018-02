Unfälle : Auto rast gegen Baum: Fahrer und 15-Jährige schwer verletzt

von dpa

06. Februar 2018, 08:06 Uhr

Bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe Heiligenhagen (Landkreis Rostock) sind ein Autofahrer und eine Jugendliche schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, kam der 63-jährige Fahrer am Montag nach links von dem Landweg ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 15 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Straße westlich von Rostock war knapp drei Stunden gesperrt.