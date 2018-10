Unfälle : Auto überschlägt sich: 69-Jähriger schwer verletzt

von dpa

15. Oktober 2018, 07:31 Uhr

Ein 69 Jahre alter Mann hat sich auf der Autobahn 20 bei Grimmen im Landkreis Vorpommern-Rügen mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann am Sonntagnachmittag in Richtung Stettin unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich mehrmals, durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum in Greifswald gebracht, wie die Polizei mitteilte.