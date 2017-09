Unfälle : Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall in Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben sich zwei Menschen schwer verletzt. Ein 25-jähriger Autofahrer kam nach links von der Straße ab, auf einem Acker überschlug sich sein Wagen und landete auf dem Dach, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Der Mann und seine 19-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall am Donnerstag kam, war zunächst unklar.

Pressemitteilung zum Unfall

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 05:50 Uhr