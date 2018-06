Verkehr : Auto weg: Pkw ging baden

von dpa

07. Juni 2018, 09:07 Uhr

Ein vermeintlicher Autodiebstahl hat sich in Ritzerow (Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte) schnell aufklären lasen: Eine mobile Pflegerin hatte am Mittwoch aufgeregt die Polizei alarmiert, weil ihr Wagen nach einem Pflegeeinsatz in dem Ort verschwunden war, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Anschließend habe sie sich im Ort auf die Suche nach dem Dienstwagen gemacht - und wenig später der Polizei Entwarnung gegeben. Die 30-Jährige fand das Auto im nahen Dorfteich. Offensichtlich sei der Pkw von selbst hineingerollt, erklärte die Polizei. Möglicherweise war die Bremse nicht genügend angezogen. Dorfbewohner zogen das Auto aus dem Teich - es war noch fahrbereit und die Pflegerin konnte ihre Tour fortsetzen.