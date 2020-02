Auto : Auto-Zulieferer kämpfen mit Auftragsrückgängen

Die Automobilzulieferer in Mecklenburg-Vorpommern haben mit Auftragsrückgängen zu kämpfen. Das ergab eine Umfrage des Netzwerks Automotive MV, wie der Vorsitzende Andreas Dikow am Mittwoch sagte. Bisher sei 7 Prozent Rückgang für 2020 absehbar, aber 10 Prozent im ersten Quartal 2020. Deshalb gebe es keinen Personalzuwachs mehr. In den rund 100 Firmen der MV-Autozuliefer arbeiten rund 5000 Beschäftigte. Ein Grund für den Rückgang seien sich rasant verändernde politische Rahmenbedingungen, die sich von Vorstellungen der Autonutzer sehr unterschieden.

von dpa

05. Februar 2020, 08:33 Uhr

«Nur 20 Prozent der Menschen können sich derzeit vorstellen, ein E-Auto zu fahren», sagte Dikow, der ein Webasto-Standheizungswerk in Neubrandenburg leitet. Die Politik setze dagegen auf batteriegetriebene Autos. Es sei aber unklar, ob sich diese Antriebsart, die Wasserstofftechnologie, Hybridantriebe - also elektrisch und Verbrennungsmotor - oder noch andere Technologien durchsetzen.

Landespolitik könne der Branche helfen, in dem sie von der Produkt- auf eine Technologieförderung umstellt. «Die Ost-Zulieferer sind kleinteilig und haben meist keine eigenen Produkte», sagte Dikow. Sinnvoll wäre, Investitionen in energiesparende Herstellungsverfahren - beispielsweise beim Beschichten oder Fügen von Werkstoffen - mit Lehrstühlen an Hochschulen in Rostock und Stralsund zu fördern. In dem Zuge sollte auch die Einrichtung technischer Studienmöglichkeiten im Nordosten überprüft werden.