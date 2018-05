Unfälle : Autobahn 24 bei Hagenow in Richtung Hamburg gesperrt

von dpa

28. Mai 2018, 14:28 Uhr

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 24 am Montag mittag zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow in Richtung Hamburg gesperrt worden. Der Laster war am Morgen in einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand, auch der Verkehr konnte zunächst in der einspurigen Baustelle ungehindert weiter fahren. Während der Sperrung war eine Umleitung ausgeschildert.