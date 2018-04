Kriminalität : Autodieb scheitert beim Ausparken und wird erwischt

von dpa

08. April 2018, 11:38 Uhr

Einem Autodieb sind seine mangelnden Fähigkeiten beim Ausparken zum Verhängnis geworden. Der 58 Jahre alte Mann hatte am Samstagmorgen drei Autoschlüssel aus einer Werkstatt in Zerrenthin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Parkplatz schloss der mutmaßliche Dieb eines der Autos auf und versuchte, rückwärts aus der Hofeinfahrt auszuparken, hieß es. Der Wagen habe sich dabei jedoch auf einem großen Stein festgesetzt und blieb stehen. Der Besitzer der Werkstatt wurde so auf den Mann aufmerksam und rief die Polizei.